Firenze, per Nardella sarà una delle città più green d’Europa: intanto dà l’ok a costruire un parcheggio su un podere del 1300 (Di sabato 11 dicembre 2021) Dario Nardella non perde occasione per ricordare che Firenze diventerà una delle città più green d’Europa e in una recente intervista alla cronaca fiorentina di Repubblica ha promesso “droni-taxi e bici nella Firenze 2040 ad emissioni zero. Un milione e mezzo di alberi in più, solo auto eco (un quarto delle attuali), 85 milioni di persone all’anno sul tram, 170 chilometri di ciclabili”. Il 2040 è lontano ma il via libera, ad esempio, alla costruzione di un parcheggio privato per circa 80 posti macchina nel cuore del quartiere di Gavinana, Firenze sud, è fresco di firme e timbri e porta infatti la data del 24 novembre scorso. Si tratta di un terreno verde, con alberi anche di pregio e una casa colonica, che era parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Darionon perde occasione per ricordare chediventerà unapiùe in una recente intervista alla cronaca fiorentina di Repubblica ha promesso “droni-taxi e bici nella2040 ad emissioni zero. Un milione e mezzo di alberi in più, solo auto eco (un quartoattuali), 85 milioni di persone all’anno sul tram, 170 chilometri di ciclabili”. Il 2040 è lontano ma il via libera, ad esempio, alla costruzione di unprivato per circa 80 posti macchina nel cuore del quartiere di Gavinana,sud, è fresco di firme e timbri e porta infatti la data del 24 novembre scorso. Si tratta di un terreno verde, con alberi anche di pregio e una casa colonica, che era parte di ...

Advertising

Gian59342003 : RT @CostanzaBattis1: @davide_vecchi Perché il Pm è stato trasferito a Firenze? A Siena aveva finito il lavoro? Spero proprio che i familiar… - Manuela38968122 : Buongiorno a tutti, c'è qualcuno di voi o qualcuno che conoscete che ha da disponibili due biglietti per il concert… - marianna_eg : RT @convivioblog: @davide_vecchi Antonino Nastasi, quello seduto alla scrivania di Rossi e che rispondeva a Santanche' inquinando le prove… - cioncetti : @FPanunzi @Giulio_Firenze Per gli anziani (come me)...parola molto ricorrente nelle previsioni dei Bernacca e Baroni. Ora in disuso. - Gian59342003 : RT @convivioblog: @davide_vecchi Antonino Nastasi, quello seduto alla scrivania di Rossi e che rispondeva a Santanche' inquinando le prove… -