Filippi | “Abbiamo dei colori da difendere Modulo? I ragazzi sanno” E su Moro…

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo, alla vigilia del derby contro il Catania valevole per la 18a giornata del Girone C di Serie C

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro il Catania ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del derby contro il Catania valevole per la 18a giornata del Girone C di Serie C ...