Esplorazione spaziale: vela fotonica per raggiungere Alpha Centauri (Di sabato 11 dicembre 2021) Breakthrough Starshot è un progetto di ricerca che tenta di sviluppare una flotta di sonde a vele fotoniche (concepite per catturare la luce interstellare) chiamata StarChip. Queste vele, secondo i fondatori del progetto, dovrebbero rendere possibile raggiungere Alfa Centauri (il sistema stellare più vicino al nostro Sistema) con un viaggio di venti, massimo venticinque anni. E lo sapete chi sono i fondatori della compagnia? Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg. LA vela solare del Breakthrough Starshot – curiosauro.itLa prima missione targata Breakthrough Starshot Il programma Breakthrough Starshot è nato per creare dei nano-veicoli ultraveloci guidati dalla luce e gettare le basi per un primo lancio su Alfa Centauri. In più il fisico e milionario russo Milner e il CEO informatico Zuckerberg (e il defunto ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 dicembre 2021) Breakthrough Starshot è un progetto di ricerca che tenta di sviluppare una flotta di sonde a vele fotoniche (concepite per catturare la luce interstellare) chiamata StarChip. Queste vele, secondo i fondatori del progetto, dovrebbero rendere possibileAlfa(il sistema stellare più vicino al nostro Sistema) con un viaggio di venti, massimo venticinque anni. E lo sapete chi sono i fondatori della compagnia? Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg. LAsolare del Breakthrough Starshot – curiosauro.itLa prima missione targata Breakthrough Starshot Il programma Breakthrough Starshot è nato per creare dei nano-veicoli ultraveloci guidati dalla luce e gettare le basi per un primo lancio su Alfa. In più il fisico e milionario russo Milner e il CEO informatico Zuckerberg (e il defunto ...

