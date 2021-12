Dayane Mello stupisce i fan con un post sulla positività: “La chiave di tutto” (Di sabato 11 dicembre 2021) Dayane Mello condivide sui social un lungo post sulla positività. La showgirl scrive: “Trasmetti cose buone, positività e tutto tornerà” La showgirl Dayane Mello è stata eliminata dal reality La Fazenda da diversi giorni e la modella è tornata sui social a comunicare con i suoi fan come ha sempre fatto. In questi ultimi giorni l’influencer con nuovi post e nuovi scatti ricchi di messaggi positivi. L’imprenditrice nelle ultime settimane ha lanciato anche il suo primo profumo “Goccia Parfume” che in breve tempo ha ammaliato tutti i suoi fan. La showgirl brasiliana è sempre più amata e seguita in Italia e nella sua città d’origine. Dopo l’ultima avventura al reality show è rimasta in Brasile accanto ai suoi cari per ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021)condivide sui social un lungo. La showgirl scrive: “Trasmetti cose buone,tornerà” La showgirlè stata eliminata dal reality La Fazenda da diversi giorni e la modella è tornata sui social a comunicare con i suoi fan come ha sempre fatto. In questi ultimi giorni l’influencer con nuovie nuovi scatti ricchi di messaggi positivi. L’imprenditrice nelle ultime settimane ha lanciato anche il suo primo profumo “Goccia Parfume” che in breve tempo ha ammaliato tutti i suoi fan. La showgirl brasiliana è sempre più amata e seguita in Italia e nella sua città d’origine. Dopo l’ultima avventura al reality show è rimasta in Brasile accanto ai suoi cari per ...

Advertising

nocchi_rita : RT @IamTheFraser: Siamo qui con te Day, Per favore ricordati ogni giorno, è come dici tu... non è metà amore, è vero AMORE @daymelloreal… - 361_magazine : - Sonia9423543609 : RT @saggioilmatto: Spero che Gabriele Parpiglia non smetta mai di parlare e denunciare uno stupro in diretta ai danni di Dayane Mello Denun… - wrillky : dayane mello a nova stefani bays - Anna71820758 : RT @miglinofrances1: E' così. Questa è una delle dimostrazioni nel tenere realmente ad una persona che stimi, che segui a cui vuoi un affe… -