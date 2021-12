Covid Gb oggi, 54mila contagi e 132 morti in un giorno (Di sabato 11 dicembre 2021) Covid nel Regno Unito, 54.073 i nuovi contagi e 132 i morti nelle ultime 24 ore. Tra le nuove infezioni da Covid, sono 633 quelle in cui è stata individuata la variante Omicron, il numero più alto finora registrato in 24 ore. In totale sono 1.898 i casi di variante Omicron confermati ad oggi nel Regno Unito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)nel Regno Unito, 54.073 i nuovie 132 inelle ultime 24 ore. Tra le nuove infezioni da, sono 633 quelle in cui è stata individuata la variante Omicron, il numero più alto finora registrato in 24 ore. In totale sono 1.898 i casi di variante Omicron confermati adnel Regno Unito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - sara13100613 : RT @cinismoepesto: ho appena letto che oggi sono due anni dal primo caso di covid a wuhan, come passa il tempo quando la tua vita va a roto… - Satirev4 : RT @LucioMalan: FVG: in 10 giorni di #SuperGreenPass contagi schizzati da 181 ai 763 di oggi. Funziona! Così si potrà incentivare la #quart… -