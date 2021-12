Covid, De Luca tuona: “Siate responsabili fra Natale e Capodanno” (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ci tiene a precisare alcune questioni: “Voglio fare 2 raccomandazioni a fronte di una situazione che comunque è di buona tenuta. La prima: fare di più nell’uso delle mascherine. Chiedo ai genitori, agli insegnati, ai dirigenti scolastici di fare uno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ci tiene a precisare alcune questioni: “Voglio fare 2 raccomandazioni a fronte di una situazione che comunque è di buona tenuta. La prima: fare di più nell’uso delle mascherine. Chiedo ai genitori, agli insegnati, ai dirigenti scolastici di fare uno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

luca_biasi : RT @AurelianoStingi: Ogni cosa è possibile, è possibile essere colpiti da un fulmine più volte come è possibile morire di COVID nonostante… - luca_cordoni : Toh, il governo si é accorto che ai vaccinati e contagiati é meglio revocare il #greenpass vaccinale. É in arrivo u… - Gian0206 : @Luca_Mussati @Comunardo La certificazione digitale Covid UE rilasciata in Italia (Green Pass) è pienamente riconos… - therealkris96 : @Luca_Scaro @Prima_Vera56 @ltonino64 Soprattutto il fatto che ora metteranno 2 dosi di richiamo ogni anno per un ca… - qn_lanazione : #Lucca - #Covid - La quarta ondata grazia l'ospedale San Luca. 'Merito delle terapie #monoclonali'… -