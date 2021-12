Commemorate vittime a 3 anni da attentato mercatino Strasburgo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Familiari delle, sopravvissuti e alcuni parlamentari francesi, fra cui il primo ministro, Jean Castex, hanno ricordato in una cerimonia i 5 morti e i molti feriti dell'terroristico ...

... ha dichiarato Martine Winterberger, ferita nell'attentato, leggendo un testo scritto collettivamente dai sopravvissuti e dai familiari delle. "All'opposto dell'odio, noi abbiamo scelto la ...Tre soldati armeni uccisi in scontri di confine con le forze azere Armenia,ledella guerra con l'Azerbaigian Nagorno - Karabakh: lo scontro tra Armenia e Azerbaigian si sposta in ...(ANSA) - STRASBURGO, 11 DIC - Familiari delle vittime, sopravvissuti e alcuni parlamentari francesi, fra cui il primo ministro, Jean Castex, hanno ricordato in una cerimonia i 5 morti e i molti feriti ...Ieri mattina, sotto una fitta pioggia, sono state commemorate, con la deposizione delle corone, le 13 vittime (Claudio Beltrami, Giovanni Melfi, Simone Ratti, Giancarlo Semenzato, Giancarlo Baroncelli ...