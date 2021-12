Aurora Ramazzotti dopo la festa di compleanno pioggia di critiche sui social (Di sabato 11 dicembre 2021) L’influencer Aurora Ramazzotti ha festeggiato i suoi 25 anni a QC Terme con amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Non ha certamente badato a spese per festeggiare i suoi 25 anni. Amici Vip di lunga data e non solo si sono dati appuntamento rigorosamente in pigiama nell’esclusiva location di QC Terme Milano. Ma le Leggi su gossivip.myblog (Di sabato 11 dicembre 2021) L’influencerha festeggiato i suoi 25 anni a QC Terme con amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Non ha certamente badato a spese per festeggiare i suoi 25 anni. Amici Vip di lunga data e non solo si sono dati appuntamento rigorosamente in pigiama nell’esclusiva location di QC Terme Milano. Ma le

Advertising

menodepressed : E niente, ho appena fatto una cazzata che Aurora Ramazzotti non approverebbe. Vado a dare fuoco al telefono - ringoringhetto : Aurora Ramazzotti, il party esclusivo per i 25 anni: gli ospiti vip e le sorprese - ParliamoDiNews : mega festa di compleanno per i 25 anni di aurora ramazzotti. e i follower si incazzano per.. - Cronache #mega… - softIoki : sto cercando di capire il mio regalo di compleanno e mia mamma mi ha detto che è qualcosa che non mi aspetto e gli… - ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti, ecco il suo `pigiama`. Svestita così al party notturno: mamma Michelle che dice? – Libero Quotid… -