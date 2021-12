Alfonso Signorini annuncia il prolungamento | ecco chi abbandonerà

Leggi su biccy

(Di sabato 11 dicembre 2021)nella puntata di ieri sera hato ildel Grande Fratello Vip ed i vipponi hanno commentato a caldo la notizia. La finalissima di #GFVIP arriverà il… 14 marzo 2022! pic.twitter.com/Lh8OMJ3MUR — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021 E finalmente i VIPPONI scoprono la data della finale: il 14 di marzo scopriremo il vincitore di questa leggendaria edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/lZdvVnKUbp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021 Nonostante le mille minacce fatte nei giorni scorsi alla fine – ufficialmente –il reality show solo Aldo Montano. Ci sono in bilico anche Manuel Bortuzzo (che vorrebbe allenarsi per le prossime paralimpiadi), Davide Silvestri (preoccupato per la sua azienda di birre) e Francesca Cipriani (a ...