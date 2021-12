(Di sabato 11 dicembre 2021) MEF - Decreto del 7Provvedimento in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.iche: decreto MEF in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Il decreto del MEF ...

Advertising

InfoFiscale : Accise alcol e bevande alcoliche: le scadenze dei versamenti di dicembre 2021 - fisco24_info : Accise: in Gazzetta Ufficiale come effettuare i versamenti di dicembre: E’ stato pubblicato sul portale del Mef il… - LorenzoZL74 : RT @AttilioSacco: Se volete capire fino a che punto lo stato controlla e regolamenta leggete qualcosa sul diritto doganale o sulle norme re… - AttilioSacco : Se volete capire fino a che punto lo stato controlla e regolamenta leggete qualcosa sul diritto doganale o sulle no… -

Ultime Notizie dalla rete : Accise alcol

Informazione Fiscale

e bevande alcoliche , il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2021 stabilisce le modalità di versamento . Il provvedimento del MEF è in fase di pubblicazione ...La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo documento strategico di lotta all', ... all'innalzamento generalizzato die tasse sui prodotti alcolici, a limiti da porre alla ...E’ stato pubblicato sul portale del Mef il decreto 7 dicembre 2021, che è in corso di pubblicazione in G.U., che stabilisce le modalità di ...In tutti i casi in cui ci sono più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, questi sono responsabili in solido: lo prevede il D.Lgs. n. 180/2021, ...