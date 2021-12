A Marigliano torna a splendere la cinquecentesca pala d’altare di Decio Tramontano (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Un importante evento, che intreccia arte e fede, si terrà lunedì, 13 dicembre, a Marigliano. Presso la Chiesa dell’Annunziata, alle 17, si svolgerà, infatti, la presentazione del restauro de Il compianto dell’Insigne Collegiata di Santa Maria delle Grazie, pala d’altare dell’artista cinquecentesco Decio Tramontano. “Nel giorno della memoria di santa Lucia – sottolinea monsignor Pasquale D’Onofrio, parroco di Santa Maria delle Grazie – diamo nuova vita a quest’opera di Tramontano, dopo un accurato restauro. Possiamo ammirare una delle pale più interessanti della sua produzione. Il patrimonio artistico a Marigliano continua a prendere luce”. Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, del sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Un importante evento, che intreccia arte e fede, si terrà lunedì, 13 dicembre, a. Presso la Chiesa dell’Annunziata, alle 17, si svolgerà, infatti, la presentazione del restauro de Il compianto dell’Insigne Collegiata di Santa Maria delle Grazie,dell’artista cinquecentesco. “Nel giorno della memoria di santa Lucia – sottolinea monsignor Pasquale D’Onofrio, parroco di Santa Maria delle Grazie – diamo nuova vita a quest’opera di, dopo un accurato restauro. Possiamo ammirare una delle pale più interessanti della sua produzione. Il patrimonio artistico acontinua a prendere luce”. Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, del sindaco di ...

