X Factor 2021: gli ascolti in affanno e il futuro del talent (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il paradosso che vive X Factor ha del clamoroso: proprio mentre i Måneskin trionfano a livello globale, il format che li ha lanciati vive una profonda crisi. Doveva essere l’edizione della svolta, complice l’adieu di Alessandro Cattelan e l’azzeramento delle categorie, invece il pubblico pare essersi nuovamente disaffezionato allo show dopo il rimbalzo degli ascolti dello scorso. Quelli dei Live certificano il momento di difficoltà, Italia Oggi ha messo insieme i numeri e il risultato è impietoso: -50% rispetto al 2020, -30% rispetto al 2019 (edizione di scarso successo, come dissero gli stessi vertici Sky e a seguito della quale ci fu un restyling che diede nuova linfa allo show) e addirittura -65% su 2018 e 2017. Il trionfo (a sorpresa di Baltimora) è stato visto da 1.301.000 telespettatori con il 6.2% di share, sommando i numeri di Sky Uno e Tv8, ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il paradosso che vive Xha del clamoroso: proprio mentre i Måneskin trionfano a livello globale, il format che li ha lanciati vive una profonda crisi. Doveva essere l’edizione della svolta, complice l’adieu di Alessandro Cattelan e l’azzeramento delle categorie, invece il pubblico pare essersi nuovamente disaffezionato allo show dopo il rimbalzo deglidello scorso. Quelli dei Live certificano il momento di difficoltà, Italia Oggi ha messo insieme i numeri e il risultato è impietoso: -50% rispetto al 2020, -30% rispetto al 2019 (edizione di scarso successo, come dissero gli stessi vertici Sky e a seguito della quale ci fu un restyling che diede nuova linfa allo show) e addirittura -65% su 2018 e 2017. Il trionfo (a sorpresa di Baltimora) è stato visto da 1.301.000 telespettatori con il 6.2% di share, sommando i numeri di Sky Uno e Tv8, ...

Advertising

PAOLAMALACRIDA : RT @panorama_it: Il paradosso del talent di Sky Uno: nell'anno in cui i Maneskin trionfano a livello globale, gli ascolti dei Live crollano… - panorama_it : Il paradosso del talent di Sky Uno: nell'anno in cui i Maneskin trionfano a livello globale, gli ascolti dei Live c… - GiuseppeGuerin1 : RT @VITAnonprofit: ??“Il social factor che cambia l’economia”, è anche LIVE sulla pagina Fb di VITA! ?Lunedì #13dicembre, ore 16 ??https://t… - OriginOLove2013 : RT @MikaFanClub: #XF2021 i look della finale @mikasounds @MarroneEmma Manuel Agnelli e @Machete_Mnlt Foto Courtesy Press Office https:/… - MikaFanClub : #XF2021 i look della finale @mikasounds @MarroneEmma Manuel Agnelli e @Machete_Mnlt Foto Courtesy Press Office… -