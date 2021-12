Advertising

Yuro_23 : RT @ETGazzetta: United-Martial, sarà addio a gennaio: a chi può servire in Serie A? #calciomercato - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: United-Martial, sarà addio a gennaio: a chi può servire in Serie A? #calciomercato - ETGazzetta : United-Martial, sarà addio a gennaio: a chi può servire in Serie A? #calciomercato - bianconerodoc10 : RT @Jgirpel: L'agente di Martial ha dichiarato che il suo assistito lascerà lo United a gennaio, Juventus alla finestra. [SkySportUK????] - sowmyasofia : Martial-Manchester United: a gennaio sarà addio -

Ultime Notizie dalla rete : United Martial

Philippe Lamboley, chi era costui? Nessuno di speciale, solo l'agente di un reietto del grande calcio, stufo di essere trattato da Calimero. Parliamo di Anthony, francese di 26 anni, ex ragazzo prodigio, come tanti, e come tanti finito in fretta nel dimenticatoio, per colpe proprie e qualche botta di sfiga. Fatto sta, che il signor Lamboley ha appena ...Commenta per primo Rakf Rangnick avrebbe bocciato 4 giocatori dal suo arrivo al Manchester, secondo il Daily Express , e sono: Edinson Cavani , Anthony, Aaron Wan - Bissaka e Nemanja Matic .Calciomercato Juventus, l'attaccante potrebbe lasciare il club già a gennaio. Le parole del suo agente non lasciano spazio a dubbi.Per quanto riguarda i possibili rinforzi il Milan potrebbe puntare sull'attaccante della Fluminense Luiz Henrique ...