Temptation Island: Lorenzo Amoruso difende Manila

Dopo gli attacchi che Sonia Bruganelli ha riservato a Manila Nazzaro, colpevole secondo lei di cercare di far prevalere il suo pensiero nella Casa più spiata di Cinecittà, Lorenzo Amoruso ha deciso di rispondere alla donna, difendendo a spada tratta la sua futura moglie. La vicenda che stiamo per raccontarvi è nata nella Casa del Grande Fratello Vip qualche giorno fa a causa di uno scontro che ha visto protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che hanno cominciato ad attaccarsi e a battibeccare. Gli inquilini della Casa, così, si sono divisi dando ragione ad una o all'altra e anche se Manila è molto legata all'influencer italo-americana ha deciso di spiegarle che, secondo lei, aveva esagerato. Valeria Mariani, Carmen Russo, Francesca Cipriani e altri, invece, si sono detti dalla parte di Sophie e ...

