Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2021. Federico Pellegrino torna sulla sua pista. Arriverà la quarta vittoria? (Di venerdì 10 dicembre 2021) La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo andrà in scena, come d’abitudine, a Davos, in Svizzera. La località del Canton Grigioni è una classicissima della disciplina, come testimoniato dal fatto che vi si siano disputate ben 48 gare di primo livello. Si tratta di un numero enorme considerando come la rinomata cittadina elvetica non abbia mai organizzato Mondiali od Olimpiadi, né tantomeno prove multi-stage. D’altronde questa location sciistica, famosa anche per l’annuale Forum economico mondiale, è entrata nell’orbita della massimo circuito già nel 1982 e le sue rare assenze dal calendario sono sempre state un’eccezione. In questo 2021 il programma prevede due gare a skating. Sabato 11 ammireremo una sprint, mentre il giorno successivo si assisterà a una 15 km con partenza a ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La terza tappa delladelmaschile di sci diandrà in scena, come d’abitudine, a, in Svizzera. La località del Canton Grigioni è una classicissima della disciplina, come testimoniato dal fatto che vi si siano disputate ben 48 gare di primo livello. Si tratta di un numero enorme considerando come la rinomata cittadina elvetica non abbia mai organizzato Mondiali od Olimpiadi, né tantomeno prove multi-stage. D’altronde questa location sciistica, famosa anche per l’annuale Forum economico mondiale, è entrata nell’orbita della massimo circuito già nel 1982 e le sue rare assenze dal calendario sono sempre state un’eccezione. In questoil programma prevede due gare a skating. Sabato 11 ammireremo una sprint, mentre il giorno successivo si assisterà a una 15 km con partenza a ...

zazoomblog : Sci di fondo orari fine settimana Davos 2021: programma guida tv streaming - #fondo #orari #settimana #Davos #2021… - FondoItalia : Sabato 11 e domenica 12 dicembre, Fondo Italia trasmetterà in diretta da Pragelato e Forni Avoltri le gare della Co… - informazionecs : Tour de Ski 'made' in Val di Fiemme. Sci di fondo: il teorema del punto fisso - FondoItalia : Sci di Fondo - Maja Dahlqvist e Frida Karlsson sognano di formare la MDFK nella team sprint olimpica - FondoItalia : Sci di Fondo - Ticcò pronto all'esordio: 'Come voleva mio nonno, correrò in Coppa del Mondo con Pellegrino' -