Scholz prima a Parigi che a Bruxelles. L’asse franco-tedesco è solido (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mercoledì l’insediamento del nuovo governo tedesco. Giovedì il viaggio della ministra degli Esteri Annalena Baerbock a Parigi prima, per incontrare l’omologo francese Jean-Yves Le Drian, a Bruxelles poi, per vedere Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. Venerdì la prima visita ufficiale all’estero del cancelliere Olaf Scholz. Anche per lui prima Parigi, per un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron, poi Bruxelles, per colloqui con Ursula von der Leyen, già al governo assieme a lui come ministra della Difesa durante il quarto mandato di Angela Merkel e oggi presidente della Commissione europea, e ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mercoledì l’insediamento del nuovo governo. Giovedì il viaggio della ministra degli Esteri Annalena Baerbock a, per incontrare l’omologo francese Jean-Yves Le Drian, apoi, per vedere Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. Venerdì lavisita ufficiale all’estero del cancelliere Olaf. Anche per lui, per un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron, poi, per colloqui con Ursula von der Leyen, già al governo assieme a lui come ministra della Difesa durante il quarto mandato di Angela Merkel e oggi presidente della Commissione europea, e ...

