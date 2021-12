Salvini: Berlusconi candidato vero, prossimo presidente non Pd (Di venerdì 10 dicembre 2021) La candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica è reale e in ogni caso il centrodestra dovrà essere "determinante e unito" in occasione del voto per il Quirinale. Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) La candidatura di Silvioalla presidenza della Repubblica è reale e in ogni caso il centrodestra dovrà essere "determinante e unito" in occasione del voto per il Quirinale. Lo ha detto il ...

