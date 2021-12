Rassegna stampa | i titoli dei quotidiani in edicola oggi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLo stop al caro bollette non frena lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil: è la politica a dominare le prime pagine deiin, venerdì 10 dicembre. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

