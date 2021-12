Polverone sul caso Maresca. Ma è la scoperta dell’acqua calda. La Guardasigilli e il numero due del Csm cadono dal pero. Ma quando i 5 Stelle ponevano il tema lo ignoravano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il caso di Catello Maresca (leggi l’articolo), la politica si accorge dell’esistenza delle porte girevoli. Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in queste ore, con la politica che si indigna perché il magistrato, in base alle leggi vigenti, è tornato in servizio a Campobasso senza rinunciare alla poltrona di consigliere comunale a Napoli. Così fa effetto sentire la ministra della Giustizia, Marta Cartabia (nella foto), tuonare: “Un caso come quello di Maresca non deve mai più ripetersi” perché è fuoriluogo “che un giudice possa svolgere contemporaneamente, anche e lontano dal suo distretto, funzioni giudiziarie e politiche”. Parole forti che, però, stridono se si pensa che proprio la Guardasigilli è colei che, giustamente e nel rispetto del proprio ruolo, ha deciso di mettere mano pesantemente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo ildi Catello(leggi l’articolo), la politica si accorge dell’esistenza delle porte girevoli. Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in queste ore, con la politica che si indigna perché il magistrato, in base alle leggi vigenti, è tornato in servizio a Campobasso senza rinunciare alla poltrona di consigliere comunale a Napoli. Così fa effetto sentire la ministra della Giustizia, Marta Cartabia (nella foto), tuonare: “Uncome quello dinon deve mai più ripetersi” perché è fuoriluogo “che un giudice possa svolgere contemporaneamente, anche e lontano dal suo distretto, funzioni giudiziarie e politiche”. Parole forti che, però, stridono se si pensa che proprio laè colei che, giustamente e nel rispetto del proprio ruolo, ha deciso di mettere mano pesantemente ...

Advertising

DreamTeamCB : Cercando di capire perché tutti i blog poracci stiano facendo titoloni sul 'duro sfogo di Dayane contro Rosalinda'… - aldo_rovi : RT @OlandeseVolan: @andreasso1951 Beh in realtà tutto questo polverone sta offuscando i 2 problemi più grandi in assoluto: -Individuare e p… - mtracca : RT @OlandeseVolan: @andreasso1951 Beh in realtà tutto questo polverone sta offuscando i 2 problemi più grandi in assoluto: -Individuare e p… - 71locatelli : RT @quieto62: Indipendentemente dalle conclusioni a cui perverranno gli inquirenti torinesi, indipendentemente dal polverone sul rinvenimen… - OlandeseVolan : @andreasso1951 Beh in realtà tutto questo polverone sta offuscando i 2 problemi più grandi in assoluto: -Individuar… -

Ultime Notizie dalla rete : Polverone sul Se Macron diventa l'uomo forte del rapporto tra Francia e Germania ... questo è il titolo di un articolo recentemente pubblicato sul quotidiano francese Le Figaro. Dopo ...militare drastica e cerca di mantenere le situazioni pacifiche senza sollevare troppo polverone. La ...

"Pittelli? Accanimento. Fermare le porte girevoli tra magistratura e politica" Ma se uno scrive ad un ministro per porre attenzione sul suo caso, non si capisce per quale ragione ... Oltre al caso Pittelli, c'è anche il polverone per il caso Maresca... "Non mi ricordo un altro ...

Polverone sul caso Maresca. Ma è la scoperta dell'acqua calda LA NOTIZIA Rotice su ‘Garante della Diabilità’: “Polverone inutile, nessuna violazione amministrativa. Attacco a Di Staso incomprensibile” C'è chi pensa di essere ancora in campagna elettorale e continua a creare discredito e confusione tra i cittadini, raccontando falsità al solo fine di strumentalizzare questioni importanti per Manfred ...

Figura Garante disabilità, Rotice: “Inutile polverone sollevato dai Dem” Statoquotidiano.it, Manfredonia(Fg), 6 dicembre 2021. "C'è chi pensa di essere ancora in campagna elettorale e continua a creare discredito e confusione tra i cittadini, raccontando falsità al solo fi ...

... questo è il titolo di un articolo recentemente pubblicatoquotidiano francese Le Figaro. Dopo ...militare drastica e cerca di mantenere le situazioni pacifiche senza sollevare troppo. La ...Ma se uno scrive ad un ministro per porre attenzionesuo caso, non si capisce per quale ragione ... Oltre al caso Pittelli, c'è anche ilper il caso Maresca... "Non mi ricordo un altro ...C'è chi pensa di essere ancora in campagna elettorale e continua a creare discredito e confusione tra i cittadini, raccontando falsità al solo fine di strumentalizzare questioni importanti per Manfred ...Statoquotidiano.it, Manfredonia(Fg), 6 dicembre 2021. "C'è chi pensa di essere ancora in campagna elettorale e continua a creare discredito e confusione tra i cittadini, raccontando falsità al solo fi ...