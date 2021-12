“Poi non ti lamentare…”. GF Vip, Aldo Montano contro Manuel Bortuzzo. Non gli è piaciuto quello che è successo nella notte (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al GF Vip 6, ormai si sa, può succedere di tutto. Anche un riavvicinamento clamoroso tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Il feeling tra i due abitanti della Casa sembrava essersi esaurito e tra l’altro non era nemmeno finito troppo bene. Ma nella notte c’è stato un curioso incontro-scontro in corridoio che è finito con una lunga serie di baci. Dapprima la “coppia” è andata in veranda a fumare e tra una chiacchiera e l’altra su Sophie e Gianmaria hanno finito per parlare di loro stessi. “Dopo tre mesi è la prima volta che ci ritroviamo da soli”, ha notato lo sportivo. E la principessa: “Di notte poi, tu di solito a quest’ora dormi. Se non ti fa piacere vado a dormire”. Da qui hanno cominciato a baciarsi di continuo, fino a quando Lulù gli ha chiesto di dormire ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al GF Vip 6, ormai si sa, può succedere di tutto. Anche un riavvicinamento clamoroso tra Lulù Selassié e. Il feeling tra i due abitanti della Casa sembrava essersi esaurito e tra l’altro non era nemmeno finito troppo bene. Mac’è stato un curioso in-sin corridoio che è finito con una lunga serie di baci. Dapprima la “coppia” è andata in veranda a fumare e tra una chiacchiera e l’altra su Sophie e Gianmaria hanno finito per parlare di loro stessi. “Dopo tre mesi è la prima volta che ci ritroviamo da soli”, ha notato lo sportivo. E la principessa: “Dipoi, tu di solito a quest’ora dormi. Se non ti fa piacere vado a dormire”. Da qui hanno cominciato a baciarsi di continuo, fino a quando Lulù gli ha chiesto di dormire ...

