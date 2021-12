Pio e Amedeo, la telefonata è finalmente arrivata: obiettivo 2022 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Notizia bomba per Pio e Amedeo: il duo comico più dissacrante della TV è pronto a sconvolgere il palinsesto Mediaset. Pio e Amedeo (fonte instagram)Notizie fresche in casa Mediaset: oggi i protagonisti dei rumors sono indubbiamente i due comici Pio e Amedeo, mattatori dello show comico-musicale “Felicissima sera“. Il programma, edito in tre puntate dal 16 al 30 aprile 2021, ha riscosso un successo incredibile, incollando agli schermi milioni di spettatori. Lo share di “Felicissima sera“, infatti, ha premiato i due conduttori salendo dall’iniziale 20%, per volare al 22% dell’ultima serata. Pio e Amedeo hanno condotto con classe un teatrino di luci, sketch comici e balli, colorando la serata del venerdì di Canale 5, con l’ausilio di molti ospiti illustri. Sono stati anche al centro di animate polemiche per un monologo ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) Notizia bomba per Pio e: il duo comico più dissacrante della TV è pronto a sconvolgere il palinsesto Mediaset. Pio e(fonte instagram)Notizie fresche in casa Mediaset: oggi i protagonisti dei rumors sono indubbiamente i due comici Pio e, mattatori dello show comico-musicale “Felicissima sera“. Il programma, edito in tre puntate dal 16 al 30 aprile 2021, ha riscosso un successo incredibile, incollando agli schermi milioni di spettatori. Lo share di “Felicissima sera“, infatti, ha premiato i due conduttori salendo dall’iniziale 20%, per volare al 22% dell’ultima serata. Pio ehanno condotto con classe un teatrino di luci, sketch comici e balli, colorando la serata del venerdì di Canale 5, con l’ausilio di molti ospiti illustri. Sono stati anche al centro di animate polemiche per un monologo ...

