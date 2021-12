Perché il piano stand alone di Orcel piace ai mercati  

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Unicredit non solo balla da sola, per adesso, ma si prepara a fare il grande salto nell’èra digitale attraverso un investimento di 2,8 miliardi di euro e 2.100 nuove assunzioni. E’ questa una delle novità più rilevanti del nuovostrategico presentato dall’amministratore delegato Andrea, che ha sorpreso positivamente il mercato (il titolo ha fatto un balzo di oltre il 10 per cento)promette di essere molto generoso con i soci in termini di redditività, ma anchegetta le basi per la trasformazione in chiave fintech della banca e per un aumento dei ricavi. Fusioni e acquisizioni sono peruna porta che non si apre ma neanche si chiude, una cosa che non esclude ma non pianifica. E parlare di una soluzione di sistema per Mps, vale a dire di un intervento da parte di un gruppo ...