Milan, Messias: "Siamo primi e dobbiamo credere di poter vincere lo Scudetto" Junior Messias ha rilasciato un'intervista per l'emittente 'SportMediaset', commentando il suo approccio al Milan. Il fantasioso calciatore brasiliano ha palesato il suo talento nel corso delle ultime uscite in maglia rossonera, firmando reti importanti in Europa e in campionato. Tra queste, indimenticabile il gol vittoria a Madrid contro l'Atletico di Diego Simeone. Di seguito le parole di Messias: "Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A. Un giocatore non si valuta dopo due sole partite, bisogna aspettare tutto il campionato. Io sto cercando di migliorare, non sono ancora al 100%, non ho dimostrato quello di cui sono capace. Sto cercando di ritrovare la miglior forma possibile. In campionato Siamo primi, quindi dobbiamo credere allo Scudetto."

