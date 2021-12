Manchester City | Guardiola | “Haaland? Non chiedetemelo | non rispondo”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Pepevita la domanda dei giornalisti su Erling Braut. L’attaccante del Borussia Dortmund è nel mirino di molti club, tra cui il, come confermato dall’agente di, Mino Raiola. Il tecnico dei Blues, nel corso della conferenza stampa di venerdì 10 dicembre, a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Raiola suha risposto: “Prossima domanda, non chiedermi nulla su questo argomento. Non ho intenzione di rispondere“. SportFace.

"Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona o Manchester City: questi sono i grandi club in cui può andare Haaland. Il City ha vinto il campionato cinque volte negli ultimi anni, molto più dello United. Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, ..."