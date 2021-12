L’Inter perde con il Real Madrid e chiude il girone al secondo posto (Di venerdì 10 dicembre 2021) È andata da poco in scena, l’ultima partita valevole per il girone di qualificazione di Champions e L’Inter è uscita sconfitta dalla trasferta di Madrid contro il Real con il risultato di 2-0. I nerazzurri chiudono così al secondo posto del girone e agli ottavi di finale se la vedranno con la prima di un altro raggruppamento. Di certo non sarà un sorteggio agevole, ma come dichiarato dallo stesso Inzaghi al termine della gara, se vorrà arrivare in fondo, L’Inter prima o poi dovrà comunque affrontare tutti i club più importanti d’Europa. La sconfitta contro i blancos lascia l’amaro in bocca L’anno scorso L’Inter di Antonio Conte era stata premiata dal sorteggio ed era stata inserita alL’Interno di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) È andata da poco in scena, l’ultima partita valevole per ildi qualificazione di Champions eè uscita sconfitta dalla trasferta dicontro ilcon il risultato di 2-0. I nerazzurri chiudono così aldele agli ottavi di finale se la vedranno con la prima di un altro raggruppamento. Di certo non sarà un sorteggio agevole, ma come dichiarato dallo stesso Inzaghi al termine della gara, se vorrà arrivare in fondo,prima o poi dovrà comunque affrontare tutti i club più importanti d’Europa. La sconfitta contro i blancos lascia l’amaro in bocca L’anno scorsodi Antonio Conte era stata premiata dal sorteggio ed era stata inserita alno di un ...

