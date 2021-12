Letta, Conte e Salvini pronti alle elezioni dopo il Colle Rassicurano i gruppi, ma staccheranno la spina. Inside (Di venerdì 10 dicembre 2021) Enrico Letta assicura che le elezioni politiche ci saranno solo nel 2023. Stesso discorso viene fatto a più riprese da Giuseppe Conte. E ieri, durante l'incontro con i deputati della Lega, Matteo Salvini ha spiegato ai suoi che il voto ci sarà soltanto a fine legislatura. Ma è davvero così? Niente affatto. Fonti qualificate di maggioranza e di governo spiegano ad Affaritaliani.it che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 dicembre 2021) Enricoassicura che lepolitiche ci saranno solo nel 2023. Stesso discorso viene fatto a più riprese da Giuseppe. E ieri, durante l'incontro con i deputati della Lega, Matteoha spiegato ai suoi che il voto ci sarà soltanto a fine legislatura. Ma è davvero così? Niente affatto. Fonti qualificate di maggioranza e di governo spiegano ad Affaritaliani.it che... Segui su affaritaliani.it

