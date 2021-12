Incidente stradale coinvolge camion e decine di persone: almeno 53 morti nel terribile schianto (Di venerdì 10 dicembre 2021) 53 morti e decine di feriti: questo il bilancio provvisorio di un terribile Incidente stradale che, all’alba, avrebbe coinvolto un camion con a bordo migranti nascosti per attraversare il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Le autorità confermano la drammatica entità della tragedia che avrebbe causato il ferimento di 58 persone tra cui donne e bambini. Incidente stradale coinvolge camion e decine di persone: almeno 53 morti in Messico Sarebbero almeno 53 i morti accertati nello schianto avvenuto poche ore fa nel Chiapas. Altre 58 persone ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) 53di feriti: questo il bilancio provvisorio di unche, all’alba, avrebbe coinvolto uncon a bordo migranti nascosti per attraversare il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Le autorità confermano la drammatica entità della tragedia che avrebbe causato il ferimento di 58tra cui donne e bambini.di53in Messico Sarebbero53 iaccertati nelloavvenuto poche ore fa nel Chiapas. Altre 58...

Advertising

enpaonlus : Distrutto il furgone degli animalisti: raccolta fondi per acquistarne un altro - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Un incrocio pericoloso, che martedì ha causato una vittima. #Berlino #ciclisti #Unfall - RedazioneLaNews : #Milano Si schianta contro un muro con l'auto e poi ha un malore: morto - il_Mitte : Un incrocio pericoloso, che martedì ha causato una vittima. #Berlino #ciclisti #Unfall - gemin_steven98 : RT @ilpost: Più di 50 migranti sono morti in un grave incidente stradale in Messico -