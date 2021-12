Il “pacco” di Bruxelles sulla casa | FdI dà battaglia | «È un’altra mazzata per i proprietari»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Allarme. Sotto i riflettori, dopo la riforma del catasto introdotto da Draghi, la direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici che la Commissione europea dovrebbe varare martedì prossimo. Un boomerang per idiche scatenano la dura reazione del centrodestra., nuova direttiva Ue. Il centrodestra insorge “Ci batteremo affinché la direttiva Ue sia modificata in difesa del patrimonio immobiliare dei cittadini italiani “. Così Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo. Che denuncia i contraccolpi suidi case. “Raccogliamo l’appello lanciato questa mattina dal presidente di Confedilizia sulle anticipazioni della nuova direttiva europea. Che rischia di avere un impatto devastante sul settore. E su milioni di cittadini italiani ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pacco Bruxelles

Secolo d'Italia

... ieri sono stato ae mi sono confrontato con gli altri ministri, è la cifra più alta. Sono 12,1 miliardi per le infrastrutture e 5,46 per le competenze . Abbiamo undi riforme su cui ...... a causa dell'incremento di peso legato alla presenza a bordo di due (o più) motori e del... C'è poi la questione aperta sulla normativa Euro 7 che qualcuno avorrebbe cancellare per ...Ascolta la versione audio dell'articoloPer i pacchi si avvicina l'obbligo della fatturazione elettronica. Mancano, con l'accordo del Comitato dei ...L'annuncio della Commisione. Approvata la direttiva: saranno “subordinati”. Per i Paesi 4 miliardi di introiti fiscali extra ...