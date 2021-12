Grande Fratello Vip 6 2021 | quanto dura e quando finisce?

(Di venerdì 10 dicembre 2021)inizia eilVip? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato unata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che ilpossa essere ancora in corsonte le festività di Natale, ma anche per le prime settimane del 2022. AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE: “Il ...

Stasera , venerdì 10 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delVip . Nell'attesa, Sophie Codegoni , risentita dall' accesa lite con Soleil Sorge , si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha smascherato l'influencer e Alex Belli . La verità di ...Al GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno trascorso la notte a parlare e poi a baciarsi. Andiamo a scoprire che cosa è successo ai due concorrenti non appena si sono trovati per caso in ...Ieri Manuel ha comunque fatto un bilancio di quello che è stato il suo percorso anche in relazione alla storia con Lulù. "N oi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra no ...