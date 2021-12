Esce Spazio delle Lili, elettronica d’autore tra le ombre di Franco Battiato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Spazio delle Lili è quanto resta dell’immensa eredità del Maestro Franco Battiato. In 50 anni di storia della musica abbiamo imparato che l’artista siciliano, oggi grande assente – o meglio, grandissimo assente – non era solo un cantautore: il suo genio si proiettava anche come scopritore di talenti, e la lezione delle MAB ci insegna ancora oggi. Tra le sue più grandi scoperte ci sono Lisa Masia e Marina Cristofalo, note come Lilies On Mars che hanno accompagnato il maestro sul palco tra il 2007 e il 2012. Il duo tutto sardo, entrambe produttrici e polistrumentiste, con questo nuovo progetto dal nome Lili lancia Spazio, il primo EP in cui le due artiste scelgono la lingua italiana al servizio dell’elettronica pura ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)è quanto resta dell’immensa eredità del Maestro. In 50 anni di storia della musica abbiamo imparato che l’artista siciliano, oggi grande assente – o meglio, grandissimo assente – non era solo un cantautore: il suo genio si proiettava anche come scopritore di talenti, e la lezioneMAB ci insegna ancora oggi. Tra le sue più grandi scoperte ci sono Lisa Masia e Marina Cristofalo, note comees On Mars che hanno accompagnato il maestro sul palco tra il 2007 e il 2012. Il duo tutto sardo, entrambe produttrici e polistrumentiste, con questo nuovo progetto dal nomelancia, il primo EP in cui le due artiste scelgono la lingua italiana al servizio dell’pura ...

