(Di venerdì 10 dicembre 2021)è tornata in pista con un singolo natalizio dal titolo “A Mezzanotte (Christmas Song)” ma c’è chi lo ha già bocciato lasciandolo finiredei “”. E’ accaduto in un articolo pubblicato dal portale RecensiamoMusic, nel quale l’editorianon avrebbe particolarmente gradito l’ultimo lavoro direplica all’autore che ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Elettra Lamborghini, canzone di Natale finisce nella lista dei “flop”: lei la prende male e sbotta… - Trippio_Quappio : Sta cosa che quando scrivo su Google 'elettr....', la prima roba che esce tra i completamenti automatici è 'Elettra… - ParliamoDiNews : Elettra Lamborghini reagisce male ad una recensione del suo singolo #elettra #lamborghini #reagisce #recensione… - ParliamoDiNews : Elettra Lamborghini furiosa dopo aver letto una recensione negativa sulla sua canzone natalizia – Trash Blog… - zazoomblog : Elettra Lamborghini furiosa dopo aver letto una recensione negativa sulla sua canzone natalizia - #Elettra… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

è tornata in pista con un singolo natalizio dal titolo 'A Mezzanotte (Christmas Song)' ma c'è chi lo ha già bocciato lasciandolo finire nella lista dei 'flop'. E' accaduto in un ...Nelle scorse ore,ha acceso come sempre le fantasie dei fan. Anche questa volta la ricca ereditiera ha fatto centro, vestendosi a tema natalizio. Con un breve ma intenso video, pubblicato sul social ...Elettra Lamborghini, canzone di Natale finisce nella lista dei "flop": lei la prende male e sbotta e se la prende con l'autore.Elettra Lamborghini ha dato il via alle festività natalizie con un look a tema. Sui social si è lasciata immortalare in rosso fuoco con indosso un mini abito di lusso: ecco chi lo ha firmato e qual è ...