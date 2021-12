Ecco le protesi tricologiche per donne in chemio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 25 le protesi tricologiche CNC (Capelli Naturali a Contatto) donate ad altrettante donne che stanno affrontando la chemioterapia per sconfiggere il cancro al seno. Durerà un anno il progetto Onco Hair dell’associazione per il Policlinico Onlus, la Fondazione Cariplo e CRLAB. L’iniziativa supporta le donne con maggiore fragilità economica nella battaglia contro il carcinoma alla mammella, il tumore più diagnosticato nel 2020, anno in cui si sono registrati 54.976 casi, il 14,6% di tutte le nuove diagnosi. È quanto si legge in una nota stampa. Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e CRLAB, Associazione per il Policlinico Onlus donerà a 25 donne selezionate da un’equipe di oncologi e psicologi del Policlinico di Milano un dispositivo medico che è molto di più di una ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 25 leCNC (Capelli Naturali a Contatto) donate ad altrettanteche stanno affrontando laterapia per sconfiggere il cancro al seno. Durerà un anno il progetto Onco Hair dell’associazione per il Policlinico Onlus, la Fondazione Cariplo e CRLAB. L’iniziativa supporta lecon maggiore fragilità economica nella battaglia contro il carcinoma alla mammella, il tumore più diagnosticato nel 2020, anno in cui si sono registrati 54.976 casi, il 14,6% di tutte le nuove diagnosi. È quanto si legge in una nota stampa. Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e CRLAB, Associazione per il Policlinico Onlus donerà a 25selezionate da un’equipe di oncologi e psicologi del Policlinico di Milano un dispositivo medico che è molto di più di una ...

