E poi si scoprì che il prefetto per cui vengono chieste le dimissioni di Lamorgese fu scelto da Salvini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Partiamo da un assunto: Michele Di Bari non è accusato di nulla e non risulta indagato. Agli arresti domiciliari – con l’accusa di caporalato in Puglia – è finita la moglie del prefetto, Rosalba Livrerio Bisceglia che ora dovrà difendersi davanti ai magistrati. Nel mirino dell’inchiesta, dunque, c’è la coniuge di un uomo che lavora all’interno del Viminale e che ricopre il ruolo di capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Questo ha portato partiti come Fratelli d’Italia (in primis) e Lega a chiedere all’attuale Ministra Lamorgese di riferire in Parlamento, mentre alcuni rappresentanti dei suddetti partiti già sventolano la bandiera della richiesta di dimissioni. Michele Di Bari fu scelto al Viminale da Matteo Salvini Un polverone, quello politico, che fonda ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Partiamo da un assunto: Michele Di Bari non è accusato di nulla e non risulta indagato. Agli arresti domiciliari – con l’accusa di caporalato in Puglia – è finita la moglie del, Rosalba Livrerio Bisceglia che ora dovrà difendersi davanti ai magistrati. Nel mirino dell’inchiesta, dunque, c’è la coniuge di un uomo che lavora all’interno del Viminale e che ricopre il ruolo di capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Questo ha portato partiti come Fratelli d’Italia (in primis) e Lega a chiedere all’attuale Ministradi riferire in Parlamento, mentre alcuni rappresentanti dei suddetti partiti già sventolano la bandiera della richiesta di. Michele Di Bari fual Viminale da MatteoUn polverone, quello politico, che fonda ...

Advertising

neXtquotidiano : COLPO DI SCENA E poi si scoprì che il prefetto per cui vengono chieste le dimissioni di #Lamorgese fu scelto da… - Alessandro_Flaj : RT @nonkonforme: Muore in casa di Covid.. era un lurido #NOvax, poi vai oltre il titolone, e scopri che era un vaccinato! Questa è l'inform… - barrymansixty1 : Poi un giorno scopri l’esistenza di Pois, il fratello di Snoopy. Secondo me neanche @maxpix6251 ne sapeva qualcosa. - Piero42395724 : RT @nonkonforme: Muore in casa di Covid.. era un lurido #NOvax, poi vai oltre il titolone, e scopri che era un vaccinato! Questa è l'inform… - Bierbrauer53 : RT @nonkonforme: Muore in casa di Covid.. era un lurido #NOvax, poi vai oltre il titolone, e scopri che era un vaccinato! Questa è l'inform… -

Ultime Notizie dalla rete : poi scoprì Daimler, i camion debuttano (bene) in Borsa e valgono 24 miliardi I titoli debuttanti hanno aperto a 28 euro alla Borsa di Francoforte per poi salire fino a 29,78 (+6,4% dopo avere toccato il +10%). Il valore di mercato è di circa 24 miliardi di euro. Gli azionisti ...

Borse europee chiudono prudenti dopo l'inflazione Usa da record, titoli tech trascinano il Nasdaq Tutti i principali indici del Vecchio Continente, dopo aver rialzato la testa alla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo statunitensi, sono poi scivolati progressivamente in "rosso". Piazza ...

Weekend a Genova e dintorni: mercatini, polentata, focaccia al formaggio, sport e tanto altro GenovaToday I titoli debuttanti hanno aperto a 28 euro alla Borsa di Francoforte persalire fino a 29,78 (+6,4% dopo avere toccato il +10%). Il valore di mercato è di circa 24 miliardi di euro. Gli azionisti ...Tutti i principali indici del Vecchio Continente, dopo aver rialzato la testa alla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo statunitensi, sonoscivolati progressivamente in "rosso". Piazza ...