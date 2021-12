Covid, ricoveri in aumento, Asl Chieti incentiva uso farmaci monoclonali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chieti - Si è fatto riferimento all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, con i quali sono stati già trattati più di 200 pazienti e che rappresentano una cura efficace con buone ricadute anche sul sovraffollamento degli ospedali, nella riunione dell'Unità di crisi dell'Asl Lanciano Vasto Chieti, convocata per definire le mosse necessarie per far fronte alla nuova ondata pandemica che sta determinando un aumento dei ricoveri, in particolare fra i non vaccinati. Per Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti, "l'importante è arrivare presto e indirizzare precocemente il paziente alle Malattie Infettive di Chieti e Vasto, unità operative identificate per prescrizione e somministrazione della cura. La nostra esperienza con i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 10 dicembre 2021)- Si è fatto riferimento all'utilizzo degli anticorpi, con i quali sono stati già trattati più di 200 pazienti e che rappresentano una cura efficace con buone ricadute anche sul sovraffollamento degli ospedali, nella riunione dell'Unità di crisi dell'Asl Lanciano Vasto, convocata per definire le mosse necessarie per far fronte alla nuova ondata pandemica che sta determinando undei, in particolare fra i non vaccinati. Per Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale di, "l'importante è arrivare presto e indirizzare precocemente il paziente alle Malattie Infettive die Vasto, unità operative identificate per prescrizione e somministrazione della cura. La nostra esperienza con i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La settimana dal primo al 7 dicembre ha visto un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid, una crescita del 12% dei d… - SkyTG24 : Tra i ricoverati in gravi condizioni non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - barinewstv : Covid, sale l’incidenza settimanale e i ricoveri superano la soglia d’allerta quasi ovunque. Solo il Molise a r... - ZPeppem : RT @DiDimiero: Covid 19. All'ospedale di Pescara sospesi per 48 ore i ricoveri perchè i reparti sono saturi. L'accettazione in pronto socco… -