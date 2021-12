Clima, allarme ghiacciai. Numeri choc: "Forni arretra di 48 metri, Saldura di 83". Il Pdf (Di venerdì 10 dicembre 2021) I ghiacciai sulle Alpi italiane mostrano "un marcato regresso dei settori frontali" a causa dei cambiamenti Climatici : dal 2019 al 2020 sul settore orientale il massimo ritiro, pari a 83,5 metri, si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Isulle Alpi italiane mostrano "un marcato regresso dei settori frontali" a causa dei cambiamentitici : dal 2019 al 2020 sul settore orientale il massimo ritiro, pari a 83,5, si ...

Advertising

hiboss_hiboss : RT @DokH6197: Nel rapporto 'The First Global Revolution' pubblicato nel 1991 dal Club di Roma si ammetteva candidamente che l'allarme per i… - liaadelfi : La plastica inquina i terreni ancor più che gli oceani. L'allarme delle Nazioni Unite - giamille : La fine dell’era della #plastica NON è vicina! Tutte le grandi aziende continuano ad inondare il mercato di bottigl… - laxmithakurs : RT @EmyBlesio: La fine dell’era della #plastica NON è vicina! Tutte le grandi aziende continuano ad inondare il mercato di bottiglie di pla… - EmyBlesio : La fine dell’era della #plastica NON è vicina! Tutte le grandi aziende continuano ad inondare il mercato di bottigl… -