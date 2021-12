Catania, 27enne uccisa a colpi di pistola: indagini (Di sabato 11 dicembre 2021) Una giovane donna, di 27 anni, è stata uccisa questa sera a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal suo posto di lavoro, a quanto si apprende, un panificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Una giovane donna, di 27 anni, è stataquesta sera a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversidi arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal suo posto di lavoro, a quanto si apprende, un panificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una 27enne è stata uccisa questa sera nel rione Lineri a Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. La vittima è… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Una 27enne è stata uccisa questa sera nel rione Lineri a Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. La vittima è stata… - Italia_Notizie : 27enne uccisa in strada a colpi di arma da fuoco: era appena uscita dal lavoro - romatoday : Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa in strada appena uscita dal lavoro - PalermoToday : Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa in strada appena uscita dal lavoro -