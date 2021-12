Ballando con le stelle, Morgan al veleno contro Alberto Matano: “E’ un incosciente …” (Di venerdì 10 dicembre 2021) A Ballando con le stelle quest’anno c’è un personaggio che non può passare di certo inosservato, per la vita che ha avuto fino a questo momento, e per il grandissimo artista che è: Morgan. Come tutti i grandi, Morgan o lo si ama o lo si odia e pare che lui, anche se abituato alla schiera dei detrattori ci rimanga sempre malissimo quando qualcuno lo attacca o lo offende. In queste ore si è sfogato parecchio su quest’argomento e vediamo cosa ha detto. Morgan si sfoga duramente contro chi lo attacca Dagospia ha scritto un articolo secondo il quale il carattere di Morgan, a volte anche così imprevedibile, sta facendo lavorare più del solito, dandole parecchio filo da torcere, Milly Carlucci che cerca sempre di sistemare tutte le sue alzate di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Acon lequest’anno c’è un personaggio che non può passare di certo inosservato, per la vita che ha avuto fino a questo momento, e per il grandissimo artista che è:. Come tutti i grandi,o lo si ama o lo si odia e pare che lui, anche se abituato alla schiera dei detrattori ci rimanga sempre malissimo quando qualcuno lo attacca o lo offende. In queste ore si è sfogato parecchio su quest’argomento e vediamo cosa ha detto.si sfoga duramentechi lo attacca Dagospia ha scritto un articolo secondo il quale il carattere di, a volte anche così imprevedibile, sta facendo lavorare più del solito, dandole parecchio filo da torcere, Milly Carlucci che cerca sempre di sistemare tutte le sue alzate di ...

Advertising

RadioItalia : Ermal Meta ha decorato il suo albero di Natale, ballando con la fidanzata. Voi l'avete fatto? C'è già aria di fest… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Whiteyeice : Seguite il mio ragionamento: ballando con le stelle ma i concorrenti devono stare in una casa tutti insieme come al… - fatainsegnante : @Manuel16381191 @stanzaselvaggia Certo,a scuola si sta TUTTI E SEMPRE con la mascherina indossata,non siamo mica a ballando con le stelle ?? -