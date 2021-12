Amianto, Enel condannata a risarcire gli eredi di un autista bus che trasportava operai delle fabbriche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli operai con tutte sporche di Amianto salivano sull’autobus e le particelle del minerale killer si diffondevano. Il giudice del tribunale del Lavoro di Pisa, Franco Piragine, ha condannato Enel al risarcimento dei danni per la malattia e la morte per mesotelioma pleurico di origine professionale di Danilo Fedeli, morto il 19 aprile 2019 a 69 anni, autista di bus e prima ancora dipendente di imprese appaltatrici. L’Osservatorio nazionale Amianto, che ha diffuso la notizia, ricorda che l’uomo “ha lasciato la moglie Carmelina, e i due figli, Barbara e Simone”. “Mio padre – racconta la figlia Barbara – è stato autista dei pullman in Val di Cecina per più di 30 anni, venendo anche a contatto con i lavoratori delle fabbriche che, ignari, salivano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Glicon tutte sporche disalivano sull’autobus e le particelle del minerale killer si diffondevano. Il giudice del tribunale del Lavoro di Pisa, Franco Piragine, ha condannatoal risarcimento dei danni per la malattia e la morte per mesotelioma pleurico di origine professionale di Danilo Fedeli, morto il 19 aprile 2019 a 69 anni,di bus e prima ancora dipendente di imprese appaltatrici. L’Osservatorio nazionale, che ha diffuso la notizia, ricorda che l’uomo “ha lasciato la moglie Carmelina, e i due figli, Barbara e Simone”. “Mio padre – racconta la figlia Barbara – è statodei pullman in Val di Cecina per più di 30 anni, venendo anche a contatto con i lavoratoriche, ignari, salivano e ...

