“Alex è stato ipocrita con Delia”, ex del GF Vip commenta il rapporto con Soleil (Di venerdì 10 dicembre 2021) Clarissa Selassiè intervistata da FanPage ha parlato ampiamente della sorella Lulù e del suo rapporto con Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente ha detto la sua anche sul “giallo” attorno alla “sparizione” di Nicola Pisu nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La princess, in ultimo, ha rivelato il suo punto di vista pure su Alex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Clarissa Selassiè intervistata da FanPage ha parlato ampiamente della sorella Lulù e del suocon Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente ha detto la sua anche sul “giallo” attorno alla “sparizione” di Nicola Pisu nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La princess, in ultimo, ha rivelato il suo punto di vista pure su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SalvoMacca : @Super3mp Purtroppo quel maledetto infortunio a Udine ci ha negato a noi juventini (e al calcio) quello che poteva… - blogtivvu : “Alex è stato ipocrita con Delia”, ex del GF Vip commenta il rapporto con Soleil - ektorcode : MA QUANDO SOLE?? PARLANDO CON ALEX GLI DICE IL NOSTRO AMORE ? MA NON È POESIA ALLO STATO PURO?????? - Iosperiamoche1 : @XX83106877 'Caro Babbo Natale,visto che quest'anno sono stato buono,vorrei chiederti in cambio di permettermi di a… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Mi pareva che finora ci fosse stato il silenzio totale sull'audizione di ieri sera. Ecco che se ne sono accorti. RIV… -