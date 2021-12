Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 15:30 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Viabilità 9 DICEMBRE 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA TIBURTINA E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CHIUSA INVECE LA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO PER UN INCIDENTE OCCORSO IN LOCALITÀ CESE. PRESTARE ATTENZIONE. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE SONO IN STRADA ANCHE LE LINEE S: IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021)9 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA TIBURTINA E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CHIUSA INVECE LA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO PER UN INCIDENTE OCCORSO IN LOCALITÀ CESE. PRESTARE ATTENZIONE. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE SONO IN STRADA ANCHE LE LINEE S: IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN ...

