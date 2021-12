Valentino e Camera Nazionale Moda supportano i giovani

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laitaliana rappresentata daitalenti emergenti ha, a partire da oggi, una nuova opportunità per farsi conoscere e raccontarsi.e ladellaItaliana, infatti, hanno siglato un accordo che permetterà a un talento emergente di presentare la propria collezione sulla pagina Instagram di, a partire dalla prossima fashion week di Milano (Maison, che storicamente sfila a Parigi, è tornata a presentare il proprio prêt-à-porter a Milano in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia). Il primo appuntamento e? previsto durante la Milano Fashion Week Women’s Collection A/I 2023 a Febbraio 2022 e il giovane talento scelto da Pierpaolo Piccioli e dalla Maisone? Marco ...

La Camera Nazionale della Moda Italiana e la Maison Valentino, lavorano insieme per creare una serie di appuntamenti che vedranno di stagione in stagione un giovane designer, ospite del canale social ...
Ogni stagione un designer racconterà la propria collezione sul canale Instagram della maison. Il primo protagonista sarà Marco Rambaldi a febbraio ...