Vaccino, in arrivo altre 2 milioni di dosi Pfizer (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le prossime settimane vedranno l’arrivo di ulteriori, in aggiunta a quelli già pianificati, 2 milioni di dosi di vaccini mRNA – tipo Pfizer – approvvigionati grazie al lavoro della struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Con l’attuale disponibilità di dosi si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone, il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni/Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea vaccinabile. Nel periodo 1-8 dicembre sono state effettuate oltre 3,5 milioni di somministrazioni a livello nazionale, mezzo milione in più rispetto ai target ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le prossime settimane vedranno l’di ulteriori, in aggiunta a quelli già pianificati, 2didi vaccini mRNA – tipo– approvvigionati grazie al lavoro della struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Con l’attuale disponibilità disi potranno vaccinare potenzialmente 25di persone, il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni/Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea vaccinabile. Nel periodo 1-8 dicembre sono state effettuate oltre 3,5di somministrazioni a livello nazionale, mezzo milione in più rispetto ai target ...

