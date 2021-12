Vaccino Covid, Figliuolo: “In arrivo altre 2 milioni di dosi Pfizer” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vaccino anti Covid, dalla prima alla terza dose, e somministrazioni in Italia, le prossime settimane, in aggiunta a quelle già pianificate, vedranno l’arrivo di ulteriori due milioni di dosi di vaccini mRna di tipo Pfizer approvvigionate grazie all’incessante lavoro della Struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. “Con l’attuale disponibilità di dosi si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone – sottolinea la struttura commissariale – il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni-Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)anti, dalla prima alla terza dose, e somministrazioni in Italia, le prossime settimane, in aggiunta a quelle già pianificate, vedranno l’di ulteriori duedidi vaccini mRna di tipoapprovvigionate grazie all’incessante lavoro della Struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo. “Con l’attuale disponibilità disi potranno vaccinare potenzialmente 25di persone – sottolinea la struttura commissariale – il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni-Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea ...

