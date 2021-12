Uomini e Donne, anticipazioni 9 dicembre: nuovi cavalieri per Ida? Matteo inizia a baciare le corteggiatrici? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 9 dicembre: il dating show di Maria De Filippi riprende dopo la Festa dell’Immacolata. Vediamo cosa succederà. Uomini e Donne, anticipazioni 9 dicembre: Ida Platano potrebbe “rimetteresi in gioco” Dopo la delusione conm Diego Tavani, per Ida Platano (che sembrava dovesse lasciare definitivamente “Uomini e Donne“) potrebbero giungere nuovi pretendenti. Sarà così? Al centro dello studio anche Isabella Ricci ed Armando Incarnato? Sempre nell’ambito del Trono Over, questo pomeriggio si potrebbe parlare anche di Isabella Ricci e di Armando Incarnato. Presto potremmo vedere la dama uscire dallo studio col cavaliere Fabio Mantovani, con cui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 9 dicembre 2021): il dating show di Maria De Filippi riprende dopo la Festa dell’Immacolata. Vediamo cosa succederà.Platano potrebbe “rimetteresi in gioco” Dopo la delusione conm Diego Tavani, perPlatano (che sembrava dovesse lasciare definitivamente ““) potrebbero giungerepretendenti. Sarà così? Al centro dello studio anche Isabella Ricci ed Armando Incarnato? Sempre nell’ambito del Trono Over, questo pomeriggio si potrebbe parlare anche di Isabella Ricci e di Armando Incarnato. Presto potremmo vedere la dama uscire dallo studio col cavaliere Fabio Mantovani, con cui ...

Advertising

BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - AltaInfedelta : RT @LaRicercaOnline: Infine, penso che regalerò a uomini e donne “L’evento” di Annie Ernaux, @lormaeditore, trad. it. L. Flabbi, perché la… - Cristin68904460 : RT @robersperanza: 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I vaccini… -