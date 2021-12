“Una calunnia per cui ho sofferto” | Simona Ventura racconta tutto

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La conduttriceha deciso dire: “Unaper cui ho”, ecco le sue parole La vita delle star non è fatta solo di luci, ma contiene anche tantissime ombre. Essere popolari, infatti, espone a numerose critiche. È successo anche ad una conduttrice molto amata dal pubblico come. È L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VotArturo : @gianbasilio @RobertoGalassi3 @PetrazzuoloF questa non è una critica, è una calunnia - ale_dillo : @IlCommentato @Menefreghista97 Eh beh dire che una parola è relativa è un gran sparlare. Al limite della calunnia. - StefaniaDerveni : RT @ilconterosso1: @Aramcheck76 @paolo_gibilisco @karma40769281 Ma si può costruire un'equivalenza tra chi ti calunnia,ti vieta di lavorare… - BibMarino2 : @CasonatoFranco @vitalbaa suggerirei una visita psichiatrica o un appuntamento con un legale che la informi su 'cal… - vivailclero : @matteo26040969 @Vatenerazzurro1 Hai pochi follower, te lo posso dire. Tifo Napoli e, se mi chiedessero di togliere… -

Ultime Notizie dalla rete : Una calunnia

SoloGossip.it

L'inchiesta era stata aperta anche a Trento, ma ce n'era solotrattata dalle tre vittime di diffamazione ecausa ereditaria che aveva visto perdere Pellattiero, in lotta con alcuni ......conrichiesta di risarcimento danni. La richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti non è fattibile, sono già state stralciate due accuse nei miei confronti, tra cui quella died è ...La conduttrice Simona Ventura ha deciso di raccontare tutto: "Una calunnia per cui ho sofferto", ecco le sue parole ...Hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato i due agenti della polizia locale di Lerici, accusati di aver calunniato una collega. La decisione è stata comunicata ieri dai loro legali di fi ...