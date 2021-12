Ultimo appuntamento con “Zelig”, sul palco da Gabriele Cirilli a Enrico Bertolino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prosegue il successo di “Zelig” e visti gli ottimi risultati, il programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si allunga di una puntata (rispetto alle 3 previste inizialmente): gran finale giovedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5. La puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali Gabriele Cirilli, Teresa Mannino, Leonardo Manera, Franco Neri, Enrico Bertolino e tantissimi altri. Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prosegue il successo di “” e visti gli ottimi risultati, il programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si allunga di una puntata (rispetto alle 3 previste inizialmente): gran finale giovedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5. La puntata vedrà alternarsi suldel TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali, Teresa Mannino, Leonardo Manera, Franco Neri,e tantissimi altri.è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e(25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del ...

Advertising

RossaSF1 : RT @Gianludale27: I track limit per l'ultimo appuntamento della stagione di Abu Dhabi, con i tempi che saranno invalidati per infrazioni in… - samucapi64 : RT @Gianludale27: I track limit per l'ultimo appuntamento della stagione di Abu Dhabi, con i tempi che saranno invalidati per infrazioni in… - VoceSpettacolo : QUARTO E ULTIMO APPUNTAMENTO CON 'ZELIG' - traunwebelaltro : Le bugie che mi hanno detto (parte non ricordo): “Scusa ma all’ultimo sono venuti i cugini a trovarmi, mi spiace av… - CCokina12 : RT @Gianludale27: I track limit per l'ultimo appuntamento della stagione di Abu Dhabi, con i tempi che saranno invalidati per infrazioni in… -