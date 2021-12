Ue e stop al Natale? La "religione civile” e le pose del social-chierico laicista si consuma tra mascherate e tristi e meschini carnevali fuori stagione (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La Chiesa Cattolica è per i santi e per i peccatori, per le persone rispettabili è sufficiente la Chiesa Anglicana”. L’aforima di Oscar Wilde, che cattolico morì dopo aver spesso ripetuto lungo la sua tormentata vita che “Il cattolicesimo è la sola religione in cui valga la pena di morire”, provocatoriamente sconfessa ogni riduzionalismo moralistico della fede. Per colui che disse di sé “Io non sono un cattolico. Io sono semplicemente un acceso papista”, cioè, la radicalità della “questione religiosa” non si può ridurre al mero ruolo civile di un credo e dei suoi culti (alla predicazione di generici valori). La “religione civile”, qualunque essa sia, insomma, non ha molto da dire a chi ingaggi seriamente un match con l’esistenza. Serve una proposta più intensa, consistente e ferente (foss’anche per rifiutarla, che è pur sempre un modo di prenderla sul ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La Chiesa Cattolica è per i santi e per i peccatori, per le persone rispettabili è sufficiente la Chiesa Anglicana”. L’aforima di Oscar Wilde, che cattolico morì dopo aver spesso ripetuto lungo la sua tormentata vita che “Il cattolicesimo è la sola religione in cui valga la pena di morire”, provocatoriamente sconfessa ogni riduzionalismo moralistico della fede. Per colui che disse di sé “Io non sono un cattolico. Io sono semplicemente un acceso papista”, cioè, la radicalità della “questione religiosa” non si può ridurre al mero ruolodi un credo e dei suoi culti (alla predicazione di generici valori). La “religione”, qualunque essa sia, insomma, non ha molto da dire a chi ingaggi seriamente un match con l’esistenza. Serve una proposta più intensa, consistente e ferente (foss’anche per rifiutarla, che è pur sempre un modo di prenderla sul ...

