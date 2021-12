Spalletti in conferenza | “Lozano? Ecco cosa dobbiamo fare Empoli? Contro di loro servirà un determinato atteggiamento”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lucianoe Andrea Petagna hanno parlato instampa dopo la vittoria sul Leicester,leparole: Petagna: “Oggi contava solo passare il turno, noi avevamo voglia di giocare ancora questa competizione, di dimostrare il nostro lavoro”. “Siamo una rosa competitiva, oggi ci mancavano giocatori fondamentali, come Koulibaly, Anguissa e Osimhen, noisempre farci trovare pronti e continuare così”. Napoli Petagna Leicester “Speriamo di avere lo stadio pieno ai sedicesimi, sarà sicuramente una bella partitaun club sceso dalla Champions”.: “Oggi abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo per il dentro o fuori di stasera. Mi fa davvero piacere che tutti dicono ...

... LucianoNel post partita di Napoli - Leicester, ha parlato instampa il tecnico del Napoli, Luciano...quelle partite che fanno la radiografia all'anima che hai " ha dichiarato il tecnico in...LEICESTER (4 - 2 - 3 - 1) : Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è presente in sala stampa per la conferenza postpartita al fischio finale della gara di Europa League: “Abbiamo fatto una partita di livello perché affrontavamo ...«Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ko del Maradona che vale ...