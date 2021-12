“Sesso in aereo con lui”. Alessia Marcuzzi svela il ‘fattaccio’: un ex calciatore. E si arriva al nome (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ormai per Alessia Marcuzzi non c’è più via di scampo perché, da qualche settimana fa, con Alex in the box ha scatenato l’inarrestabile quanto spesso maliziosa curiosità dei suoi oltre 5,2 milioni di ammiratori virtuali. Ora, grazie a quell’appuntamento settimanale su Instagram, possono domandarle qualsiasi cosa, proprio qualsiasi. D’altra parte tutte le volte la presentatrice televisiva, ancora in voluta pausa dal piccolo schermo, non si è mai sottratta, nemmeno di fronte ai quesiti più strani ed inaspettati. Addirittura gli appassionati dei piedi sono stati presi in considerazione da Alessia Marcuzzi. Collezioni di vibratori, quesiti intimi. Tutto è possibile nell’orario di Alex in the box. Ricordate quando ha rivelato di aver consumato in aereo? Beh ora si saprebbe chi era il fortunato ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ormai pernon c’è più via di scampo perché, da qualche settimana fa, con Alex in the box ha scatenato l’inarrestabile quanto spesso maliziosa curiosità dei suoi oltre 5,2 milioni di ammiratori virtuali. Ora, grazie a quell’appuntamento settimanale su Instagram, possono domandarle qualsiasi cosa, proprio qualsiasi. D’altra parte tutte le volte la presentatrice televisiva, ancora in voluta pausa dal piccolo schermo, non si è mai sottratta, nemmeno di fronte ai quesiti più strani ed inaspettati. Addirittura gli appassionati dei piedi sono stati presi in considerazione da. Collezioni di vibratori, quesiti intimi. Tutto è possibile nell’orario di Alex in the box. Ricordate quando ha rivelato di aver consumato in? Beh ora si saprebbe chi era il fortunato ...

cronacadiroma : La rivelazione hot di Alessia Marcuzzi : 'Sesso in aereo con un calciatore' #alessiamarcuzzi #CarloCudicini #Chi - zazoomblog : Alessia Marcuzzi sesso in aereo «con un ex calciatore». Ecco chi è - #Alessia #Marcuzzi #sesso #aereo - zazoomblog : Alessia Marcuzzi sesso in aereo con un ex calciatore. Ecco chi è - #Alessia #Marcuzzi #sesso #aereo - salomone_l : RT @tempoweb: 'Beccata in aereo', sesso in alta quota: bomba della Marcuzzi #gossip #alessiamarcuzzi #8dicembre #iltempoquotidiano https:/… - tempoweb : 'Beccata in aereo', sesso in alta quota: bomba della Marcuzzi #gossip #alessiamarcuzzi #8dicembre… -