Questi sono i migliori panettoni del 2021 che puoi comprare online (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Dove posso comprare il miglior panettone di questo Natale?» è la domanda standard che ci sentiamo ripetere anno dopo a ogni scoccare di dicembre. Da chiunque, dal vicino di casa al collega di lavoro, passando dal maestro di spinning che forse forse ci ha rivolto la parola quattro volte in un anno, ma ci tiene comunque tantissimo a registrare la nostra opinione in fatto di dolci per le feste. Dove, dunque, è possibile trovare panettoni artigianali degni di questo nome, da servire in tavola a prova di parenti ipercritici? Nella pasticceria sotto casa? Certo, per i più fortunati. Come quelli - per esempio - che hanno potuto accaparrarsi i 100 panettoni «Ai tre impasti» che Cristian Marasco ha preparato in edizione limitatissima per i clienti del suo ristorante La Grotta Azzurra di Merate, in provincia di Lecco. Ma per tutti gli altri che ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Dove possoil miglior panettone di questo Natale?» è la domanda standard che ci sentiamo ripetere anno dopo a ogni scoccare di dicembre. Da chiunque, dal vicino di casa al collega di lavoro, passando dal maestro di spinning che forse forse ci ha rivolto la parola quattro volte in un anno, ma ci tiene comunque tantissimo a registrare la nostra opinione in fatto di dolci per le feste. Dove, dunque, è possibile trovareartigianali degni di questo nome, da servire in tavola a prova di parenti ipercritici? Nella pasticceria sotto casa? Certo, per i più fortunati. Come quelli - per esempio - che hanno potuto accaparrarsi i 100«Ai tre impasti» che Cristian Marasco ha preparato in edizione limitatissima per i clienti del suo ristorante La Grotta Azzurra di Merate, in provincia di Lecco. Ma per tutti gli altri che ...

Advertising

fattoquotidiano : In Italia ci sono almeno: ??22 strutture pubbliche; ??18 ospedali; ??4 consultori; dove il 100% dei ginecologi è ob… - RobertoBurioni : Una volta per tutte: un vaccinato può contagiarsi e contagiare. Per questo dobbiamo stare attenti. Ma un vaccinato… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - DBalls97 : RT @arty_von: Ok, lo ammetto in questi giorni ho davvero una voglia pazzesca. Chi mi da una mano? ?? Fino alle 20.00 ci sono per due chiacc… - 74_cappe : RT @AlexGiudetti: Questi sieri sono un veleno pensato per portare avanti un genocidio su scala globale mai visto nella storia dell'uomo. ht… -